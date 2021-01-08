Прокуратура Литвы передала в суд дело двух граждан государства, которых обвиняют в шпионаже в пользу России. Об этом ведомство сообщило в пятницу, 8 января, на своем официальном сайте.Согласно данным правоохранителей Литвы, обвиняемый не были знакомы друг с другом, а в преступную деятельность против Литвы их якобы вовлек один и тот же сотрудник Калининградского управления пограничной службы.Правоохранители заявили, что один из подозреваемых завязал контакты, которые обратили на себя внимание спецслужб Литвы, шесть лет назад, второй – четыре года назад. Заявляется, что один из обвиняемых за вознаграждение фотографировал определенные объекты, а также собирал информацию в пользу России. Второй был представителем общественной организации, мероприятия которой было обещано финансировать в обмен на съемку самого мероприятия и лиц, которые принимали в нем участие.Оба подозреваемых гражданина Литвы были задержаны весной минувшего года. Пока что к ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.