Немецкая компания BioNTech заявила, что ее вакцина против коронавирусной инфекции является эффективной и против новых мутировавших штаммов заболевания, которые были выявлены на территории Великобритании и ЮАР. В заявлении компании в пятницу, 8 января, утверждается, что испытания указали на выработку и привитых антител против новых вариантов коронавируса, пишет издание New York Post.Напомним, что мутации коронавируса были выявлены в конце минувшего года на юго-востоке Великобритании, а также в ЮАР. Сегодня ВОЗ подтвердила, что «британский» штамм инфекции действительно распространяется быстрее обычного, однако информации о его большей смертности или заразности пока что нет.Ученые выразили острожный оптимизм относительно эффективности вакцины BioNTech против мутаций коронавируса. Эксперты отмечают, что соответствующие исследования пока что носят ограниченный характер и ими не охвачен весь спектр мутаций, найденных в Британии и ЮАР.- Это новость хорошая только потому, что она неплохая. Если бы был получен противоположный результат, и вакцина бы оказалась неэффективной против вариаций исследованного вируса, это вызывало бы большое беспокойство. Но пока что опровержения теории об эффективности этой вакцины против новых мутаций нет, - высказался в ходе беседы с журналистами профессор фармацевтической эпидемиологии лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивен Эванс.Как ранее писал сайт kp.ru, Европейская комиссия расширила контракт на поставку вакцины от коронавирусной инфекции с компанией Pfizer с 300 до 600 миллионов доз. Поставки новых доз препарата, вероятнее всего, начнутся в конце 2021 года.