В Красноярском крае на горнолыжной базе \\"Гора Отдельная\\" сошла лавина. Инцидент произошел в районе Талнах города Норильска, сообщается на официальном сайте МЧС России в пятницу, 8 января.- В 00:30 по местному времени поступила информация о том, что в Норильске в районе горнолыжного комплекса \\"Гора отдельная\\" произошел сход снежной массы. Информация о пострадавших уточняется, - говорится в сообщении ведомства.По данным министерства, в результате схода снежной массы засыпало пять домиков курорта, в которых в этот момент находились люди. Сейчас специалисты уточняют, остались ли люди под завалами.К месту происшествия направили Сибирский региональный поисково-спасательный отряд МЧС в составе 50 человек и трех единиц специальной техники. По данным СМИ, под снегом могут находиться 4-5 человек, в том числе дети. Одна семья смогла выбраться из завала самостоятельно.