Американский Минюст не планирует предъявлять Дональду Трампу обвинения в подстрекательстве к штурму Капитолия и беспорядкам в Вашингтоне. Об этом в пятницу, 8 января, сообщил в ходе брифинга представитель ведомства.- Мы не ожидаем выдвижения подобных обвинений против Трампа, - сказал он.Как сообщал сайт kp.ru, в среду сторонники Трампа вскоре после митинга ворвались в здание американского Капитолия и устроили беспорядки. Выступая на указанном митинге Трамп говорил, что пойдет к Капитолию вместе со своими сторонниками. В результате беспорядков погибли пять человек, более 50 задержали, правоохранители по данной факту завели более 40 дел. Минюст США сегодня обвинил конгрессмена-республиканца Деррека Эванса в участии в беспорядках и захвате Капитолия.Накануне Сотрудники ФБР обратились к жителям США с просьбой помочь установить личности участников штурма Капитолия и беспорядков в Вашингтоне. Для этого на сайте ведомства разместили специальную форму, где американцы могут анонимно оставить фото и видео, на которых видно процесс захвата здания.