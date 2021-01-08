Стоимости нефти сорта Brent на бирже ICE в Лондоне превысил 56 долларов за баррель впервые с 25 февраля минувшего года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки в пятницу, 8 января.Этим вечером стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent показала рост на 3,11 процента по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в 56,07 доллара за один баррель. Отметку в 56 долларов эта нефть превысила впервые с 25 февраля 2020 года.Напомним, что сегодня впервые с февраля цена нефти марки Brent на лондонский бирже резко увеличилась на 1,21% до 55,04 доллара за баррель. В этом же время цена нефти марки WTI увеличилась на 1,22% и достигла отметки в 51,49 доллара за баррель.