Спасатели нашли живыми четыре человека после схода лавины на горнолыжной базе в Норильске в Красноярском крае. Об этом в пятницу, 8 января, пишет агентство ТАСС.- Семья из четырех человек найдена живой после схода лавины, - сообщил источник издания в экстренных службах. Не уточняется, были ли они спасены из-под завалов снега или во время схода лавины не находились в домике.Отмечается также, что из-под снега смогли самостоятельно выбраться еще два человека. В настоящее время спасатели продолжают поисковую операцию.Как сообщал сайт kp.ru, ЧП случилось сегодня вечером на горнолыжном курорте в районе Талнах. Из-за схода снежной лавины под снегом оказались пять домиков базы, в которых могут находиться люди. На место ЧП направлены представители всех экстренных служб. Спасатели заявили об угрозе повторного схода лавины в данном районе. Лавина накрыла территорию в 300 квадратных метров.ПО ТЕМЕНа севере Красноярского края из-под лавины спасли семью с детьмиНа месте продолжают работать спасатели и добровольцы (подробности)