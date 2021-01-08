Демократы в Палате представителей конгресса нашли новые статьи, по которым можно объявить импичмент пока еще действующему президенту США Дональду Трампу, до окончания срока полномочий осталось меньше двух недель. Дополнительные статьи «обвинения» законодатели обещают представить в понедельник, 11 января. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщает агентство Reuters.Отмечается, что в своем предложении резолюции по импичменту конгрессмены пока упоминают только одну статью – «злоупотребление служебным положением».Как писал сайт kp.ru, ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила Трампа в подстрекательстве протестующих к захвату Капитолия, и заявила, что нынешний глава Белого дома совершил «подрывные действия», поэтому его надо немедленно отстранить от власти до инаугурации Джо Байдена, назначенной на 20 января. Для этого Пелоси предложила задействовать 25-ю поправку к Конституции США, которая предусматривает возможность отправить главу государства в отставку до истечения срока его президентских полномочий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлавное о политическом кризисе в США: кто теперь президент, и затаскают ли Трампа по судамСобытия 6 января в Вашингтоне потрясли не только Америку, но и весь мир. Ведь в цитадель американской демократии ворвались протестующие, которые пытались оспорить результаты президентских выборов. «Комсомолка» отвечает на главные вопросы о случившемся и его последствиях (подробности).ТЕМ ВРЕМЕНЕМКак выглядит Капитолий после штурма: фото и видео хаоса в Конгрессе СШАНесогласные с результатами президентских выборов сторонники Трампа устроили штурм Капитолия. Показываем, как выглядит здание Конгресса США после погрома (подробности).