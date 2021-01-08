8 января сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) задержали конгрессмена от Республиканской партии Деррика Эванса, которого обвиняют в том, что он принимал непосредственное участие в недавних беспорядках в Вашингтоне и захвате Капитолия.Кадры задержания республиканца появились в интернете. На видео бабушка Эванса говорит, какой хороший у нее внук, а также высказывает благодарность действующему президенту США Дональду Трампу.Напомним, как писал сайт kp.ru, американский Минюст (в Штатах это ведомство выполняет также функции генеральной прокуратуры) обвиняет представителя палаты делегатов штата Западная Виргиния в незаконном проникновении в запретную зону Капитолия. Дело в том, что следователи, занимающиеся делом о массовых волнениях 6 января, выяснили, что Эванс в соцсетях вел прямую трансляцию захвата здания конгресса сторонниками Трампа и поддерживал протестующих.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлавное о политическом кризисе в США: кто теперь президент, и затаскают ли Трампа по судамСобытия 6 января в Вашингтоне потрясли не только Америку, но и весь мир. Ведь в цитадель американской демократии ворвались протестующие, которые пытались оспорить результаты президентских выборов. «Комсомолка» отвечает на главные вопросы о случившемся и его последствиях (подробности).ТЕМ ВРЕМЕНЕМКак выглядит Капитолий после штурма: фото и видео хаоса в Конгрессе СШАНесогласные с результатами президентских выборов сторонники Трампа устроили штурм Капитолия. Показываем, как выглядит здание Конгресса США после погрома (подробности).