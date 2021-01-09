В ночь на субботу, 9 января, на юго-востоке Москвы произошло ДТП, в результате которого погиб человек, еще двое пострадали. Иномарка сбила людей, которые выходили из трамвая на остановке.На месте происшествия работают экстренные службы города, причины аварии выясняются. Об этом сайту kp.ru рассказали очевидцы произошедшего, они же прислали нам кадры с места ДТП.В пресс-службе столичного управления ГИБДД уточнили, что авария случилась около полуночи на Красноказарменной улице, возле дома №14.«Водитель автомобиля Skoda Octavia совершил наезд на трех человек, выходивших из трамвая на остановке. В результате ДТП один человек от полученных травм скончался. По предварительным данным, еще два человека получили ранения», - рассказали ТАСС в Госавтоинспекции.Представитель ведомства добавил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь, их сейчас осматривают врачи «Скорой».