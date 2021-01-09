Волонтеры, которые помогают спасателям в поиске выживших на месте схода лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» под Норильском, обнаружили под снегом части домика, в котором могли находиться четыре человека.«Найдены части домика, где была семья из четырех человек. Там отдыхал директор канатной дороги Влад Попов вместе с семьей», - рассказал один из участников поисково-спасательной операции, волонтер Максим Инихов в эфире телеканала «Россия-24».По его словам, из-под снега слышен звук мобильного телефона, сейчас его пытаются его запеленговать. В работах участвует очень много людей – спасатели, волонтеры, пожарные и полицейские, задействовано огромное количество техники. Люди прибывают из соседних районов, причем многие идут пешком с лопатами.Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 8 января снежная лавина накрыла несколько домиков горнолыжной базы в Красноярском крае. Поисково-спасательные работы на месте продолжаются.Ранее сообщалось, что спасатели нашли семью из четырех человек и молодую женщину, которую сначала приняли за подростка, еще двое смогли выбраться из снежной ловушки самостоятельно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа севере Красноярского края на горнолыжную базу сошла снежная лавинаНа севере Красноярского края, недалеко от Талнаха (часть Норильска, находится в 28 километрах от большого города) на горнолыжную базу «Гора Отдельная» сошла снежная лавина. По предварительным и пока не уточненным данным, лавина накрыла пять или шесть деревянных домиков, в которых могут находиться люди. Предположительно шесть человек, среди которых двое детей (подробности).