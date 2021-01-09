Северокорейский лидер Ким Чен Ын снова назвал Соединенные Штаты главным врагом своей страны, подчеркнув, что недружественная политика Вашингтона в отношении Пхеньяна не зависит от того, кто возглавляет Белый дом.Об этом председатель Госсовета КНДР заявил во время выступления на открывшемся 5 января VIII съезде Трудовой партии Кореи (ТПК), передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).По словам Ким Чен Ына, Северная Корея должна развивать военные технологии и наращивать свой ядерный арсенал для обороны, однако заверил, что армия КНДР применит ядерное оружие только в том случае, если «враждебные силы» нанесут удар первыми.Он также заявил, что если Америка хочет улучшить отношения с Пхеньяном, Вашингтон должен отказаться от «враждебных намерений».