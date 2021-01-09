К этому часу спасателям удалось уточнить, сколько людей находится под снегом в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в Норильске, где в пятницу вечером сошла лавина. Как рассказал один из участников поисково-спасательной операции на месте ЧП волонтер Максим Инихов, под завалами остаются три человека – двое взрослых и маленький ребенок.«У нас есть достоверные данные – отдыхал в это время только один домик. Там есть вахта, они всех регистрируют, кто приезжает. Только в этом одном домике была семья из четверых человек», - сообщил он в беседе с ТАСС.Волонтер пояснил, что в этом домике отдыхали супруги с двумя детьми, старшего – 15-летнего подростка – спасатели ранее достали из-под снега, он в очень тяжелом состоянии. Это тот самый парнишка, с которым произошла путаница. Второму ребенку, по данным Инихова, всего полтора года. В других заваленных снегом деревянных домиках людей не было.Он добавил, что сейчас на месте работают примерно 200–300 человек, «там тысячи квадратных метров снега», задействовано огромное количество техники – как частной, так и муниципальной.Напомним, как писал сайт kp.ru, 8 января снежная лавина накрыла несколько домиков горнолыжной базы в Красноярском крае. Ранее сообщалось, что спасатели нашли семью из четырех человек, еще двое смогли выбраться из снежной ловушки самостоятельно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа севере Красноярского края на горнолыжную базу сошла снежная лавинаНа севере Красноярского края, недалеко от Талнаха (часть Норильска, находится в 28 километрах от большого города) на горнолыжную базу «Гора Отдельная» сошла снежная лавина. По предварительным и пока не уточненным данным, лавина накрыла пять или шесть деревянных домиков, в которых могут находиться люди. Предположительно шесть человек, среди которых двое детей (подробности).