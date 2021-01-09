Создатель популярнейшей в России соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров развеял три мифа о другом своем детище – не менее популярном мессенджере Telegram. По его мнению, «Телеграм» стал настолько серьезной проблемой для Facebook, что конкуренты испугались оттока пользователей из WhatsApp и стали бороться за юзеров нечестными методами.«Не имея возможности конкурировать с Telegram в конфиденциальности и качестве продукта, Facebook перешла на скрытый маркетинг – например, редакторы Википедии обнаружили несколько платных ботов, которые добавляют предвзятую информацию на странице WhatsApp», - пишет Дуров на своем канале.Он отмечает, что его мессенджером пользуются около 500 миллионов человек по всему миру, и их число постоянно растет, однако в последнее время в социальных сетях циркулируют три мифа о Telegram.Первый: «Telegram не является приложением с открытым исходным кодом». На самом деле, как утверждает Дуров, все клиентские приложения «ТГ» с 2013 года работают с открытым исходным кодом, а «шифрование и API полностью документированы и были проверены экспертами по безопасности тысячи раз». В то время как программисты WhatsApp, по его словам, «намеренно запутывают свой код, делая невозможным проверку их шифрования и конфиденциальности».Второй миф: «Telegram – русский мессенджер». Однако у него нет сервисов или офисов в России. Дуров напомнил, что приложение на территории страны было заблокировано.И третий миф: «Telegram не зашифрован». По словам создателя мессенджера, с момента запуска приложения в нем шифруется «каждый чат», а все слухи о его ненадежности – злые происки конкурентов из Facebook, которые боятся потерять пользователей WhatsApp.«Люди сами выбирают, что для них лучше», - подытожил создатель «Телеграма».Ранее Павел Дуров, как писал сайт kp.ru, рассказал об опасностях, которые могут подстерегать тех, кто пользуется приложением WhatsApp.и настоятельно рекомендовал удалить его со смартфонов.ВЗГЛЯД С 6-ГО ЭТАЖАПочему Павлу Дурову не понравилась Америка Юрия ДудяФильм потряс неокрепшие умы юных россиян до такой степени, что даже «Тикток» и инстаграмм-кисы, искренне считающие слова «наука» и «программирование» натуральным зашкваром, тут же приступили к поиску будущих мужей среди обитателей американского технопарка (подробности)