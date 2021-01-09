Спикер Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси дала указание комитету по регламенту готовиться к импичменту действующего президента США Дональда Трампа, которому и так вскоре – всего через 11 дней – придется покинуть Белый дом, уступив президентское кресло Джозефу Байдену. Демократы собираются обвинить его в «подстрекательстве к мятежу», передает агентство Reuters.«Члены Палаты представителей надеются, что президент немедленно оставит должность», - заявила Пелоси во время онлайн-встречи с однопартийцами и единомышленниками.Она добавила, что если Трамп откажется сделать это добровольно, профильному комитету поручено «быть готовым задействовать положения 25-й поправки к Конституции США и приступить к процедуре импичмента».Как писал сайт kp.ru, ранее Пелоси обвинила Трампа в подстрекательстве протестующих к захвату Капитолия, и заявила, что нынешний глава Белого дома совершил «подрывные действия», поэтому его надо немедленно отстранить от власти до инаугурации Джо Байдена, назначенной на 20 января. Для этого она и предложила задействовать 25-ю поправку, которая предусматривает возможность отправить главу государства в отставку до истечения срока его президентских полномочий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлавное о политическом кризисе в США: кто теперь президент, и затаскают ли Трампа по судамСобытия 6 января в Вашингтоне потрясли не только Америку, но и весь мир. Ведь в цитадель американской демократии ворвались протестующие, которые пытались оспорить результаты президентских выборов. «Комсомолка» отвечает на главные вопросы о случившемся и его последствиях (подробности).ТЕМ ВРЕМЕНЕМКак выглядит Капитолий после штурма: фото и видео хаоса в Конгрессе СШАНесогласные с результатами президентских выборов сторонники Трампа устроили штурм Капитолия. Показываем, как выглядит здание Конгресса США после погрома (подробности).