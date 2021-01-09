Спасатели, которые работают на месте схода лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в Норильске, обнаружили под снегом тело женщины – мамы ранее найденного и доставленного в больницу подростка.«Буквально 20 минут назад нашли мертвую женщину», - сообщил ТАСС один из участников поисково-спасательной операции, волонтер Максим Инихов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа севере Красноярского края на горнолыжную базу сошла снежная лавинаНа севере Красноярского края, недалеко от Талнаха (часть Норильска, находится в 28 километрах от большого города) на горнолыжную базу «Гора Отдельная» сошла снежная лавина. По предварительным и пока не уточненным данным, лавина накрыла пять или шесть деревянных домиков, в которых могут находиться люди. Предположительно шесть человек, среди которых двое детей (подробности).