Спасатели, которые работают на месте схода лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в Норильске, к этому часу нашли и извлекли из-под завалов тело второй жертвы – маленького ребенка, которому было всего полтора года. Об этом сообщил журналистам один из участников поисково-спасательной операции, волонтер Максим Инихов.«Да, только что было обнаружено еще одно тело - полуторагодовалого ребенка», - сказал он в беседе с ТАСС.Таким образом, под снегом остается только один человек – отец и муж погибших женщины с ребенком. Напомним, как писал сайт kp.ru, этой ночью Максим Инихов время от времени рассказывал о ходе поисковых работ на месте трагедии в Красноярском крае.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа севере Красноярского края на горнолыжную базу сошла снежная лавинаНа севере Красноярского края, недалеко от Талнаха (часть Норильска, находится в 28 километрах от большого города) на горнолыжную базу «Гора Отдельная» сошла снежная лавина. По предварительным и пока не уточненным данным, лавина накрыла пять или шесть деревянных домиков, в которых могут находиться люди. Предположительно шесть человек, среди которых двое детей (подробности).