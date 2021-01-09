Последние новости на утро 9 января 2021 года. Накануне вечером на севере Красноярского края, недалеко от района Талнаха (часть Норильска, находится в 28 километрах от большого города) на горнолыжную базу «Гора Отдельная» сошла снежная лавина. Она накрыла несколько деревянных домиков, в которых отдыхали туристы.Спасатели всю ночь работали на месте трагедии, и к утру нашли тело второй жертвы – маленького ребенка, которому было всего полтора года. Несколько часов назад обнаружили тело его мамы, теперь ищут папу. Старшего сына супругов спасли, подросток получил очень серьезные травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.В России с 1 марта начнут аннулировать диагностические карты техосмотра автомобилей, если выяснится, что на самом деле его не проводили, или если машина не соответствует обязательным требованиям безопасности. Уже сегодня любой автолюбитель может пройти тест на проверку легитимности диагностической карты своего автомобиля.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРусскоязычная участница штурма Капитолия оказалась иммигранткой из МолдовыАмериканские СМИ сообщили, что единственной русскоязычной арестованной участницей штурма Капитолия является 28-летняя Кристина Малимон. Также стало известно, что задержана и ее 54-летняя мать (подробности).