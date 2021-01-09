Минобороны сообщило, что Воздушно-космические силы России в текущем году перевооружат первый полк на зенитно-ракетные комплексы С-350 «Витязь», а также получат два новых полковых комплекта систем ПВО С-400, а также 18 зенитных ракетных пушечных комплексов ЗРПК «Панцирь-С»В военном ведомстве напомнили, что в прошлом году в ВКС РФ поступило на вооружение четыре полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», а также 24 зенитных ракетных пушечных комплекса ЗРПК «Панцирь-С», которые поставили в подразделения противовоздушной обороны, дислоцированные в Свердловской, Самарской и Южно-Сахалинской областях. Тогда же для обучения специалистов зенитных ракетных войск в учебный центр ЗРВ в Ленинградской области поставили первый комплекс С-350.Комплексы С-350 предназначены для защиты от ударов современных средств воздушного нападения. Эти зенитно-ракетные комплексы, разработанные концерном «Алмаз-Антей», имеют радиус поражения 60 км.Кроме того, в ведомстве отметили, что до 2028 года армия получит 144 пусковые установки системы «Витязь».