Действующий американский лидер Дональд Трамп пришел в ярость из-за бессрочной блокировки его аккаунта в социальной сети Twitter, и «потерял рассудок». О такой реакции главы Белого дома сообщает газета Politico со ссылкой на источник в администрации.По словам чиновника, президент США «пришел в ярость» после блокировки своего аккаунта, и теперь «в срочном порядке» пытается понять, какие у него есть еще варианты, кроме Twitter.Напомним, причиной блокировки личной страницы американского лидера администрация соцсети назвал «опасность новых призывов к насилию» и «риском дальнейшего подстрекательства к насилию». После этого Трамп на странице аккаунта своего штаба написал о том, что их «не заставят замолчать». После такого заявления Twitter заблокировал и аккаунт штаба американского лидераНезадолго до этого стало известно, что Марк Цукерберг сообщил о блокировке страниц Трампа в Facebook и Instagram. Немного позже об этом сообщили в Snapchat и других социальных сетях.