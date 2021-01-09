На Украине ввели жесткие карантинные ограничения на фоне распространения коронавирусной инфекции. Согласно планам локдаун продлится по меньшей мере две недели - до 24 января. Решение о введении строгих ограничений приняли еще в конце 2020 года. Об этом сообщили на сайте украинского Минздрава.Согласно принятым мерам, в стране будут закрыты рестораны, кафе, бары. Заведениям разрешили работать только на доставку или навынос.В стране запрещены все массовые мероприятия. Приостановили работу рынки, развлекательные заведения, спортивные центры.В привычном режиме продолжат свою работу детские сады, но школы и университеты временно закрыты. Также продолжат работу аптеки, продуктовые магазины, банки и почтовые отделения. Парикмахерским разрешили работать только по предварительной записи.По последним данным на Украине зарегистрировано более 1,1 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерло более 19,5 тысяч, а вылечились свыше 778,3 тысяч