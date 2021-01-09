В честь пятилетней годовщины смерти легендарного музыканта Звукозаписывающая компания Parlophone сообщила о выпуске двух ранее неизвестных композиций британского рок-музыканта Дэвида Боуи. Оба трека являются каверами.Первая композиция представляет кавер на песню «Tryin' to Get to Heaven» Боба Дилана, вторая - на песню «Mother» Джона Леннона. Оба трека были записаны еще в 1998 году, однако с тех пор «лежали без дела».Напомним, ровно год назад Parlophone объявила о выпуске нового мини-альбома (EP) с композициями Боуи, среди которых есть неизданная версия культовой песни артиста.Дэвид Боуи - британский рок-певец и автор песен, а также продюсер, звукорежиссёр, художник и актёр. Музыкант умер с раком в 2016 году через два дня после выпуска своего альбома «Blackstar».