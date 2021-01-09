Российский сенатор Алексей Пушков спрогнозировал внешнюю политику США после прихода к власти представителя Демократической партии Джо Байдена.Как полагает Пушков, Вашингтон намерен противостоять Пекину и Москве, которые рассматриваются как противники США. Там не менее, по его словам, новый будущий американский президент по-разному относится к Китаю и России, воспринимая КНР как конкурента, а РФ как врага.«В силу этого США намерены противостоять обоим, но прежде всего - \\"все более настойчивому Китаю\\". При этом в США понимают, что в одиночку им не справиться. Отсюда - идея \\"глобальной коалиции демократий\\" против \\"авторитарных режимов\\" в лице Китая, а также России\\"», - отметил политик в своем Telegram.Пушков заявляет, что подобная коалиция против Москвы уже существует на основе НАТО, однако антикитайский альянс Вашингтону еще только предстоит создать. Он полагает, что американская сторона может попытаться распространить западное влияние и на азиатские страны, при этом особое значение приобретут государства Средней Азии, Южного Кавказа, а также Восточной Европы (прежде всего, Белоруссия и Украина), расположенные между «западным альянсом» и Россией с Китаем.По словам Пушкова, эти регионы станут зоной соперничества между «либерально-демократическим» и «авторитарным» типами, которые противостоят друг другу