Больше всего суеверных россиян среди медсестёр и продавцов-консультантов, меньше - среди программистов и аналитиков. Такие данные показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJobКак передает РИА Новости, результаты исследования показали, что среди медсестер суеверных 40%, в 2012 году таких было 46%. Кроме того, много суеверных людей среди продавцов-консультантов (36%), а также юристов, региональных представителей и водителей (по 35%).Меньше всего же суеверных людей среди программистов и аналитиков (по 16%). Также скептики преобладают среди менеджеров по рекламе, дизайнеров, тренеров (18%), а также системных администраторов (19%)Кроме того, три четверти респондентов (74%) не верят в потусторонние силы, также большинство опрошенных (85%) никогда не обращались за услугами к народным целителям, гадалкам или магам. Посещали таких специалистов 15%. Меньше всего клиентов магов - среди молодежи до 24 лет (4%).