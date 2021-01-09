Коронавирусная инфекция нового типа будет постоянно мутировать и останется в нашей жизни так же, как и грипп, однако заболеваемость пойдет на спад. Такой прогноз дал семейный врач, председатель Национального общества промышленной медицины Алексей Яковлев, отметив, что в нашей стране произойдет ровно то же, что и во всём мире, поскольку «вирус не имеет гражданства».«Все ОРВИ, к которым относится и новый коронавирус, эволюционируют, быстро или медленно, по одному сценарию: они становятся менее опасными (патогенными), а, следовательно, и более заразными (контагиозными)», - сказал врач в беседе с МКПо его словам, коронавирусная инфекция «стремится стать обычной простудой». Яковлев считает, что к весне заболеваемость коронавирус в нашей стране станет минимальной, и уже сейчас в разных частях России она либо вышла на плато, либо верно идет на спад.