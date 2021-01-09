Врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляеварассказал о продуктах, злоупотребление которыми может усугубить течение коронавирусной инфекции или повысить риск заразиться ею.«Это не одномоментное влияние, а комплекс неправильных привычек, приводящих к заболеваниям, которые в конечном итоге и повлияют на течение и заболеваемость», - приводит Российская газета слова специалиста.Бурляева обратилась к примеру избыточной массой тела. Она отметила, что ее обычно «наедают» в течение многих лет, а позже это может привезти к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, а также сахарного диабета и других заболеваний, влияющих на течение коронавируса.Также врач привела в пример соленья, отметив, что один огурец не способен загустить кровь, однако, это может произойти, если не запивая водой съесть целую банку, и призвала свести к минимуму употребление таких продуктов.Специалист также напомнила, что для находящихся на карантине Роспотребнадзор и ФИЦ питания и биотехнологии разработали рацион, который ограничивает потребление соли и сахара, а также насыщенных и трансизомеров жирных кислот. Кроме того, необходимо уменьшить и количество хлебобулочных и мучных изделий, а также газированных и сокосодержащих напитков.Отказаться нужно от майонеза, чипсов и фастфуда. Отказаться или ограничить необходимо колбасы, сосиски, деликатесные продукции, а также мяса с высоким содержанием жиров. Это также касается и сыров с массовой долей жира более 30 процентов.Медик также отметила важность рекомендации ВОЗ об отказе от алкоголя, подчеркнув, что ограничить его употребление необходимо не только для понижения рисков заражения COVID-19, но и уменьшения опасности возникновения других заболеваний.