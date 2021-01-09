Директор Центра Майка Роджерса по разведке и глобальным вопросам Джошуа Хумински дал совет новой американской администрации во главе с Джо Байденом. Аналитик посоветовал будущему президенту США переосмыслить отношения с Россией«Сегодня нам нужна не очередная перезагрузка, а фундаментальное переосмысление отношений с Россией», - приводит газета Hill слова Роджерса, который заявил о необходимости «честного взгляда на глобальную силу и влияние Москвы».По словам американского аналитика, последние четыре года были временем нестабильной политики по отношению к России, чему предшествовали постоянные неудачи в «российской» стратегии Вашингтона. Хумински заявил, странное отношение действующего американского Дональда Трампа к Москве и российскому коллеге Владимиру Путину последовало за «провальными решениями» своего предшественника Барака Обамы и «крайне рассеянным управлением» экс-президента США Джорджа Буша.Как отметил аналитик, соперничество США и России не обязательно обозначает конфронтацию. По его мнению, страны заинтересованы во взаимодействии по борьбе с терроризмом, а также обсуждении контроля над ядерным оружием и стратегическими вооружениями.«Речь о том, что нужно взаимодействовать, где возможно, и снижать напряженность между странами», - заявил он, подчеркнув, что США следует «расширить свой инструментарий дипломатического принуждения».