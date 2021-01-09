В России за минувшие сутки выявлено 23 309 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 84 российских регионах. Таким образом, по состоянию на субботу, 9 января 2021 года, общее число инфицированных за все время пандемии в стране увеличилось до 3 379 103 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.Согласно представленным данным, за прошедшие 24 часа наибольшее число заболевших зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост инфицированных составил 4 900. В тройке лидеров также остаются Санкт-Петербурге (3 006) и Московская область (1 184).Среди новых инфицированных около 11,8 процентов переносят заболевание бессимптомно. Также, за минувшие сутки зафиксировали 470 летальных исходов, а выздоровело 23 680 человека За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции в России стали 61 381 заболевших, всего вылечились уже 2 754 809 пациента.