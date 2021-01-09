Китайские власти призвали жителей городов Шицзячжуана и Синтая, рассположенных к югу от Пекина, неделю не покидать дома из-за вспышки коронавирусной инфекции в провинции Хэбэй.Как сообщает агентство Associated press (AP), за неделю в этом районе зафиксировали 137 случаев коронавируса с симптомами и 197 бессимптомных случаев.Власти запретили проведение всех массовых мероприятий. Введённые ограничения также касаются жителей местных деревень. Пекин требует от рабочих, прибывающих в китайскую столицу из провинции Хэбэй, предоставлять документ с места работы в Пекине, а также справку с отрицательным результатом теста на коронавирус.Напомним, китайские власти еще в декабре закрыли город на границе с Россией из-за вспышки коронавируса. Тогда транспортное сообщение с городом Дуннин в провинции Хэйлунцзян было полностью остановлено после обнаружения трех случаев заражения COVID-19 бессимптомно.