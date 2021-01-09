Берлин готов работать с Вашингтоном над общим «планом Маршалла» для поддержки демократии. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас.«Мы готовы работать с США над общим планом Маршалла для демократии», - заявил глава МИД ФРГ в интервью агентству dpa.Маас отметил, что ни США, ни Германии и Европа не готовы «предоставлять площадки врагам либеральной демократии».«Мы можем только сообща поддерживать веру в сплоченность, в демократию как наиболее гуманную форму правления и в убедительность науки и разума», - заявил немецкий министр, назвав США и Европу лучшими, более близкими и естественными партнерами для этого в XXI веке.План Маршалла - экономическая программа восстановления для западных стран Европы, реализованная США после окончания Второй мировой войны. Западная Германия (ФРГ) получила в рамках плана значительные средства для восстановления экономики.