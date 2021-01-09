Следующие недели зимы станут самыми сложными для Германии с точки зрения распространения коронавирусной инфекции. Такое заявление сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель в традиционном видеообращении.«Следующие недели зимы станут, по всей видимости, самой тяжёлой фазой пандемии», - сообщила глава немецкого правительства, отметив, что эту «вторую опасную волну пандемии» переживает и Германии, и многие другие европейские страны.Меркель также сообщила, что последствия из-за роста заболеваемости рождественских и новогодних праздников подсчитать на данный момент невозможно, а «врачи и медицинский персонал во многих больницах работают на пределе возможностей».Напомним, изначально локдаун в Германии должен был продлиться до 10 января. Однако накануне Меркель сообщила о продлении карантина по меньшей мере до 31 января. Кроме того, в кризисных регионах страны запретили отдаляться от дома без веской причины на расстояние, превышающее 15 км.