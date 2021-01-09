В субботу, 9 января, в квартире в Коломне обнаружили тела трех человек. Следователи завели уголовное дело. Об это сообщает пресс-служба главного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области.«По данным следствия, 6 января в квартире в городе Коломне обнаружены тела трёх человек с резко выраженными гнилостными изменениями, без видимых телесных повреждений», - сообщили в пресс-службе ведомстваСледователи выяснили, что в квартире изменены технические условия эксплуатации вентиляции, из-за чего при использовании газового оборудования помещение могло заполниться угарным газом. Это могло стать причиной смерти людей.По данным следствия, в квартире изменены технические условия эксплуатации вентиляции, из-за чего при использовании газового оборудования помещение могло заполниться оксидом углерода, что могло стать причиной смерти людей.Следственный комитет завел дело по факту обнаружения в квартире тел трёх человек по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».