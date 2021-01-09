Во время спектакля «ХХ век. Бал» в Московском художественном театре имени Чехова на артистов вместо снега упали гвозди.Как передает РИА Новости, Московский художественный театр имени Чехова не стал комментировать подобный инцидент, но пресс-атташе театра отметил, что никто из артистов не пострадал.«Комментариев на эту тему не будет. Однако могу добавить, что никто из артистов не пострадал во время этого спектакля», - приводит издание ее слова.Напомним, ранее другой курьезный случай произошел в театре на Таганке, где не могли начать спектакль из-за того, что зрительница отказывалась надевать маску. В итоге руководству пришлось вызвать полицию и Росгвардию. После часа задержки спектакля зрители хлопками встретили прибывших сотрудников правоохранительных органов, которые вывели девушку из зала, и спектакль все-таки смог состояться