Коронавирусная инфекция подтверждена у актрисы Лии Ахеджаковой. У нее также было отмечено обострение ряда хронических заболеваний.Как передает 5-tv.ru, актриса госпитализирована с коронавирусом в московскую клинику. Врачи приняли решение о помещении ее в больницу в связи с ухудшением состояния.Информацию о госпитализации артистки подтвердил ее продюсер. По его словам, состоянии Ахеджаковой «нормальное», но тест на COVID-19 показал положительный результат.Напомним, накануне из-за коронавирусной инфекции в одну из клиник Санкт-Петербурга экстренно госпитализировали советского и российского актёра Олега Басилашвили. Заражение обнаружили также у его жены и дочери. Супруг артиста была также госпитализирована вместе с ним. Пи этом из-за своего возраста и хронического заболевания лёгких 80-летний актер не покидал дом уже несколько месяцев, опасаясь заражения коронавирусом.