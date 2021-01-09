Первая рабочая неделя в центральной части европейской России будет холодной, в отдельные дни она выдастся очень холодной. Такой прогноз погоды в эфире Радио «Комсомольская правда» дал метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус«Мы вспомним, что такое настоящая русская зима, так как особенно в середине недели температура воздуха будет на 6-8 градусов ниже обычных для этого времени года значений», - сообщил синоптикПо словам специалиста, в понедельник, 9 января, основную роль в формировании условий погоды продолжит играть циклон, проходящий по южным районам региона. На этом фоне погода будет облачная и пройдет небольшой снег, а температура воздуха в течение суток будет на уровне 7-12 градусов мороза. Леус отметил, что это близко к нормальным значениям.Вторник, среда и четверг «пройдут в противоборстве» циклона, уходящего на восток. По его словам, в облаках уже появятся неустойчивые прояснения, однако практически в каждый из этих трех дней снег еще будет возможен. Температура воздуха дни будет на 6-8 градусов ниже климатической нормы.По ночам столбики термометров будет показывать -15 - 20 градусов, и только к концу недели немного потеплеет. Кроме того, очередной циклон принесет новую порцию снега, постепенно ослабит морозы.«К выходным в регионе в ночные часы температура будет колебаться