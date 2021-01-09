Появилась информация о двух прогремевших взрывах на борту разбившегося лайнера в Индонезии. Издание CNN Indonesia в субботу, 9 января, сообщает, что рыбаки, которые помогают спасателям в поисках людей и обломков воздушного судна, слышали звуки взрывов.- По сообщениям рыбаков, со стороны моря произошли два взрыва, - говорится в материале издания.Что именно за взрывы услышали рыбаки - пока что неизвестно. Рыбаки попытались подойти к месту происшествия и обнаружили в воде алюминиевые обломки потерпевшего крушение самолета.Напомним, что последний контакт с Boing 737-500 был пойман в 14:40 по Гринвичу. Лайнер авиакомпании Sriwijaya Air исчез с экранов радаров через четыре минуты после вылета из аэропорта. После пассажирский самолет обнаружили в воде. По данным местных СМИ на борту самолёта были 59 пассажира, в том числе дети.