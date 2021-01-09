Индонезийское поисково-спасательное агентство сообщило, что пока что не располагает информацией о нахождении граждан других государств на борту упавшего пассажирского лайнера авиакомпании Sriwijaya Air. Авиакатастрофа Боинга в Индонезии 9 января 2021 произошла в акватории Яванского моря. Об этом сообщил представитель ведомства в субботу, 9 января.Формально границы стран закрыты, но возможен въезд по бизнес-визам и некоторые другие варианты.- Был направлен запрос в ведомство относительно нахождения на борту граждан России. Пока что дополнительной информации по этому поводу не поступало, - сообщили в российском посольстве в Индонезии в беседе с kp.ru.Напомним, лайнер Boeing - 737-524 индонезийской компании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты. По предварительной информации на борту самолета находились не менее 59 человек, в том числе дети. Последний раз самолет видели над акваторией Яванского моря в районе северной части острова Ява, он выполнял рейс из Джакарты в Пантианак. Местные рыбаки помогают спасателям искать обломки воздушного судна и людей, они сообщили, что слышали посреди моря два взрыва.