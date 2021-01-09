В Индонезии случилась первая крупная авиакатастрофа 2021 года: пассажирский лайнер авиакомпании Sriwijiaya Air, выполнявший рейс из столицы страны Джакарты в Понтианак, пропал с радаров спустя несколько минут после вылета. Борт начал стремительно терять высоту и упал в воду. По предварительной информации, на борту самолета находились 53 взрослых пассажира, а также 6 детей, в том числе один младенец.Местные рыбаки помогают спасателях в поиске обломков судна и людей. Спасатели опубликовали в сети видео с места крушения Боинга в Индонезии, на котором из воды достают обломки, части обшивки воздушного судна с проводами. Рыбаки сообщили, что обнаружили в воде алюминиевые обломки, а также, что слышали посреди моря два взрыва. Что это были за взрывы – неизвестно.Министр транспорта Индонезии уже подтвердил информацию о падении лайнера.Как писал сайт kp.ru, поисково-спасательное агентство Индонезии и российское посольство пока что не располагают информацией о том, находились ли в потерпевшем крушение самолете иностранные граждане, в том числе россияне.