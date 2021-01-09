Глава Службы национальной безопасности Армен Абазян и директор азербайджанской Службы государственной безопасности Али Нагиев встретились на нейтральной приграничной территории, чтобы обсудить обмен пленными и поиск пропавших без вести в результате конфликта в Карабахе. Об этом в субботу, 9 января, сообщила пресс-служба армянской Службы национальной безопасности.В предыдущий раз главы Армении и Азербайджана встречались в Москве 28 декабря по инициативе директора российской ФСБ Александра Бортникова. До конца декабря минувшего года при посредничестве российской стороны на родину вернулись 49 человек, которые были взяты в плен во время боевых действий в Нагорном Карабахе.Напомним, в ноябре этого года лидеры России и Азербайджана и премьер Армении подписали совместное заявление о полном прекращении войны и всех боевых действий в Карабахе. В соответствии с соглашением, стороны противостояния должны были обменяться пленными и телами погибших, в регион направили миротворцев из России.