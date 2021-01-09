Сильнейший за последние несколько лет снегопад практический полностью парализовал Мадрид. Уровень погодной опасности в испанской столице и других городах страны повышен до самого высокого - красного. Снегопад начался в Мадриде сегодня днем и не прекращается до сих пор, пишет в субботу, 9 января, газета El Mundo.Из-за плохой видимости и состояния взлетно-посадочных полос на фоне снегопада временно приостановил работу международный аэропорт Мадрид-Барахас, специалистам пришлось отменить 27 рейсов.Кроме того, сильнейшая стихия нарушила и железнодорожное движение по некоторым направлениям в Испании. Сегодня из-за непогоды в городе не будут ходить автобусы, сбои зафиксированы и в работе метро.Власти страны призвали местных жителей воздержаться от использования личного транспорта. Несколько десятков автомобилистов минувшую ночь провели в своих машинах на занесенных снегом трассах, поскольку не смогли продолжать движение. К операции по оказанию им помощи подключены военные, которые пытаются расчистить дороги. Всего затруднения движения на сотнях дорогах страны, десятки полностью закрыты.В некоторых городах страны из-за снегопада отменили занятия в школах и институтах. По прогнозу синоптиков погода улучшится только завтра, снежный покров в Мадриде в течение дня может превысить 20 сантиметров. С 11 января Испанию ждет резкое похолодание.