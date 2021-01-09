Умер Исаак Халатников, последний из создателей первой советской атомной бомбы и старейший академик Российской академии наук. Выдающемуся учёному и почетному директору Института теоретической физики имени Ландау РАН был 101 год. Об этом в субботу, 9 января, сообщили представители Российской академии наук в интервью РИА Новости.Исаак Маркович Халатников является основателем и почетным директором одного из самых авторитетных мировых научных центров – Института теоретической физики имени Ландау, расположенного в Черноголовке. Благодаря и его стараниям об этом небольшом подмосковном городе узнали во всем мире еще в период холодной войны. В молодости ученый со своим учителем Ландау работал над созданием атомной бомбы. После смерти наставника Исаак Халатников собрал в Черноголовке группу последователей ученого.В конце 40-х — начале 50-х годов вместе с коллегами Халатников делал расчеты для ядерного и термоядерного оружия. За это его удостоили Сталинской премией. В связи со 100-летием со дня рождения Халатникова в прошлом году средней школе № 75 в Черноголовке было присвоено его имя.