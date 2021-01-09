Известный доктор и телеведущий Александр Мясников назвал бредом и очевидной глупостью слухи о «чипировании» населения через вакцинацию от коронавирусной инфекции. В эфире Радио «Комсомольская правда» эксперт напомнил, что в течение жизни люди делают множество уколов и ставят различные прививки, однако «чипов» до этого не опасались.- Это очевидная глупость. Трудно такое комментировать, мой интеллект восстает против комментариев насчет чипа. Поймите, ну, кому вы особо нужны? Не надо было затевать вакцинацию чипом - любому человеку делают уколы в течение жизни. На диспансеризации, например. Давно бы уже чипировали, если захотели бы. Это бред, - подчеркнул Александр Мясников.Врач отметил, что людям следует достойно прожить свою жизнь, не устраивая лишние истерики по поводу «чипов».- Кто беспокоится о чипах? Люди в 50-60 лет? Вы в какое будущее глядите, что вами будут управлять или что-то там с вам скачивать? Давайте проживем остаток жизни достойно, без истерик, - заключил телеведущий.Ранее миф о «чипировании» через прививки от коронавируса опровергли разработчики вакцины в Сеченовском Университете. Основатель Microsoft Билл Гейтс, которому многие приписывают попытку «чипировать» людей, заявил, что его беспокоит «существование сумасшедших идей» о том, что он хочет имплантировать микрочипы людям под предлогом вакцинации от коронавируса.ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮДоктор Мясников про слухи о вакцинации: чипирование, бесплодие, кому нельзя делать прививку и нужен ли новый карантинИзвестный врач в эфире Радио «КП» ответил на главный вопрос: спасет ли вакцинация человечество (подробности)