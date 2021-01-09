Доктор и телеведущий Александр Мясников сообщил, что был категорически против закрытия храмов во время вспышки пандемии коронавирусной инфекции в России. В эфире Радио «Комсомольская правда» известный российский врач напомнил, что храмы всегда были последним убежищем при войнах, оккупациях, погромах и эпидемиях.- Я против закрытия храмов в принципе. Храм - это то место, которое не может быть закрыто, куда люди в случае крайней беды или крайней радости. Последнее прибежище. Что вы хотите сделать? Чтобы люди ОРЗ не болели? Вы посмотрите официальные данные, 1,4 процента смертность. Вероятнее кирпич на голову падает, понимаете. Почему вы тогда не закрываете для инфарктников, для онкологических больных и так далее?, - объяснил свою точку зрения доктор.Александр Мясников уверен, что вред, «который несет душам людей» закрытие храмов, куда больше, чем вероятность заразиться в этих храмах или получить осложнения в случае заболевания. Врач отметил, что считает закрытие храмов в пандемию недопустимым и выразил недоумение по поводу того, почему церковь не придерживается такой же точки зрения.ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮДоктор Мясников про слухи о вакцинации: чипирование, бесплодие, кому нельзя делать прививку и нужен ли новый карантинИзвестный врач в эфире Радио «КП» ответил на главный вопрос: спасет ли вакцинация человечество (подробности)