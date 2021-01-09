Бывший член тренерского штаба ЦСКА Виктор Онопко сообщил, что увольнение из команды «красно-синих» стало для него настоящим потрясением. В интервью изданию «Чемпионат.com» в субботу, 9 января, спортсмен заявил, что ему было очень неприятно то, каким образом ему объявили о завершении сотрудничества.Напомним, Виктор Онопко покинул тренерский штаб ЦСКА в декабре минувшего года вместе с Сергеем Овчинниковым по истечении срока контракта. Он отработал в футбольной команде 11 лет.- Уход ЦСКА более, чем удивил. В декабре был последний матч года, все пожелали друг другу хорошего отдыха, договорились встретиться 17 января в Кампоаморе и спокойно разъехались по домам. Я улетел к своей семье в Испанию. А 28 декабря мне звонит утром гендиректор Роман Бабаев и говорит, что мой контракт не будет продлен. Было очень неприятно узнать такую новость в такой форме. Можно было и раньше сообщить об этом решение, а не ставить перед фактом по телефону, - сообщил тренер.Виктор Онопко отметил, что за 11 лет в команде к нему не возникало нареканий по работе, поэтому преподнесенная в таком виде новость об увольнении стала неприятным сюрпризом.Тренер отметил, контракты тренеров из штаба ЦСКА были продлены в последний раз не до конца сезона, а на полгода. Такое решение руководство клуба объяснило осложнениями из-за пандемии коронавирусной инфекции.