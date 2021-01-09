Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип привились вакциной от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Букингемского дворца в субботу, 9 января.- Королева и герцог Эдинбургский сегодня получили прививки от COVID-19, - говорится в заявлении.Прививки монарху и ее мужу сделали в Виндзорском замке. Елизавете II в настоящее время 94 года, принцу Филипу – 99. Прививки от коронавируса они получили, поскольку входят в приоритетную группу людей старше 85 лет.На территории Великобритании вакцинация от заболевания стартовала в декабре минувшего года. Пока что прививки в королевстве доступны людям из категорий группы риска. Так, в первую очередь ее получают пациенты и персонал домов престарелых и пожилые жители страны. Вакцинация в Британии проводится бесплатно. К настоящему моменту провакцинированы порядка полутора миллионов местных жителей.