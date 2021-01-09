Переболевший коронавирусной инфекцией человек постоянно снова сталкивается с вирусом, в связи с чем в его организме продолжают образовываться антитела к заболеванию. Для переболевшего дальнейшие столкновения с коронавирусом равносильны прививки, поэтому делать вакцины тем, кто уже перенес заболевание, пока что не стоит. Такое мнение в эфире Радио «Комсомольская правда» выразил вирусолог Павел Волчков.- Если вы переболели COVID-19, то я бы сейчас не прививался, потому что у вас есть иммунитет. У большинства людей формируется достаточно мощный иммунитет, которого хватит надолго. Я бы, в первую очередь, рекомендовал не переболевшим, у которых нет антител, им вакцинироваться. А переболевшим, даже если они подцепят COVID-19, который сильно изменится и снова может, это будет, скорее, эффект прививки. Смысла прививаться для переболевших я не вижу, - объяснил эксперт.Павел Волчков отметил, что в организме переболевших коронавирусом пациентов остаются компоненты для борьбы с инфекцией в виде клеток памяти, поэтому они будут «помнить» встречу с COVID-19 в течение всей своей жизни.ПО ТЕМЕПрививки от коронавируса в России: как идет вакцинация и что будет доступно в ближайшем будущем«КП» собрала актуальные данные на начало этого года, заявления чиновников и прогнозы экспертов (подробности)