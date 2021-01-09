Подтверждая свой девиз \\"Всегда на страже\\", росгвардейцы не проходят мимо чужой беды и, повинуясь зову сердца, первыми оказываются там, где нужна помощь. Это происходит не только на службе, но и в отпуске, в выходные дни. Об этом новый видеоролик Росгвардии.- В видеоролике показаны самые яркие эпизоды, когда росгвардейцы рискуя жизнью, спасали людей во время пожара, помогали утопающим, - анонсировали ролик в пресс-службе ведомства.В сообщении говориться, что \\"благодаря наличию различных технических средств и авиационной техники именно сотрудники Росгвардии первыми приходят на помощь пострадавшим\\".Без поддержки специалистов Росгвардии не обходится поиск заблудившихся в лесу детей, они эвакуируют туристов из труднодоступных мест, оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим в ДТП.При этом они не считают себя героями, так как выполняют свой долг.- Наградой становится искренняя благодарность людей, которым они подарили второе рождение, - отмечают авторы видеоролика.