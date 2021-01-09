Умер Герасим Элиашберг, выдающийся отечественный физик-теоретик, академик Российской академии наук. Ему было 90 лет, сообщила в субботу, 9 января, пресс-служба РАН в интервью РИА Новости.- Герасим Матвеевич Элиашберг ушел из жизни в пятницу, - сообщили представители академик Российской академии наук.Физик-теоретик Герасим Элиашберг известен своими научными работами в области статистической физики, сверхпроводимости, а также физики твердого тела.В 1952 году он окончил физический факультет Ленинградского государственного ордена Ленина университета имени Жданова, после чего начал работать в Физико-техническом институте советской Академии наук. В 1964 году Элиашберг стал страшим научным сотрудником филиала Института химической физики АН СССР в подмосковной Черноголовке, с 1987 года был главным научным сотрудником Института теоретической физики имени Ландау.Как сообщал сайт kp.ru, сегодня умер еще один выдающийся отечественный ученый - последний из создателей первой советской атомной бомбы и старейший академик Российской академии наук Исаак Халатников. Почетному директору Института теоретической физики имени Ландау РАН был 101 год.