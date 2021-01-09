Глава правительства Эстонии Юри Ратас назвал невозможным обсуждение на референдуме инициативы о присоединении республики к Российской Федерации. Об этом премьер-министр страны сообщил на своей странице в социальной сети Facebook в субботу, 9 января, комментируя соответствующее предложение ряда оппозиционных депутатов Эстонии.- В нашей Конституции говорится, что Эстония является независимой и суверенной демократической республикой, народ которой – носитель высшей государственной власти. Все эстонские политические силы должны однозначно осудить такое предложение. Президент республики так же поступит, я уверен, - подчеркнул премьер-министр.Накануне эстонские депутаты от оппозиционной Партии реформ предложили внести к законопроекту по референдуму о браке поправку, в которой предлагалось обсудить идею присоединения республики к России. Чуть позже один из авторов инициативы отозвал ее, сообщив, что сделал это, чтобы показать абсурдность референдума о браке.Как сообщал сайт Kp.ru, ранее спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас вновь поднял вопрос о признании границ Эстонии в рамках утратившего юридическую силу Тартуского мирного договора от 1920 года, который перестал действовать в 1940 году, когда Эстония вошла в состав СССР.