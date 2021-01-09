Умер Михаил Рабинович, художественный руководитель Русского академического драматического театра. Он умер в Уфе на 81-ом году жизни, сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» министр культуры Башкирии Амина Шафикова.- Всегда тяжело отпускать, большая утрата… Дорогой Михаил Исакович - наставник, старший товарищ, друг. Целая эпоха! Пусть земля вам будет пухом, - написала она.Заслуженный деятель искусств России и республики Башкортостан Михаил Рабинович родился 23 августа 1940 года. В 1961 году он поступил в Уфимский авиационный институт, в ходе обучения стал одним из организаторов студенческого театра. Михаил Рабинович учился в театральном училище имени Щукина на режиссерском факультете, затем стал режиссером-постановщиком Русского драматического театра имени Горького, а с 1984 года – главным режиссером Русского академического драматического театра в Уфе. В 1998 году он стал худруком данного театра.Пять лет назад Михаил Рабинович удостоился государственной награды Башкирии - Ордена Дружбы народов.