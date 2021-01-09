Дональд Трамп-младший, сын президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, после блокировки аккаунта своего отца в соцсети Twitter заявил, что весь мир смеется над Америкой, а свобода слова в этой стране умерла.- Мир смеется над Америкой, а Мао, Ленин и Сталин улыбаются. Крупные компании могут цензурировать президента? Свобода слова мертва, она контролируется могущественными леваками, - написал он в Twitter.К посту Дональд Трамп-младший прикрепил ссылку на своей сайт. Он сообщил, что делает это на случай, если станет «следующим», то есть, если его аккаунт в Twitter заблокирует вслед за отцовским.Напомним, накануне Twitter навсегда заблокировал учетную запись Дональда Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию» после штурма сторонниками республиканца здания Капитолия и беспорядков в Вашингтоне. Facebook, Twitter, Instagram и другие соцсети заморозили аккаунты Трампа на неопределенные сроки.